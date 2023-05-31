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Залужний сам приїде до слідчого комітету РФ, але є нюанс – Машовець

Політика 11:43   31.05.2023
Костянтин Машовець
військовий оглядач
Залужний сам приїде до слідчого комітету РФ, але є нюанс – Машовець

Кремлівці оголосили генерала Залужного у розшук. Довбні, він сам приїде до слідчого комітету ер-еф. Але, звичайно, як завжди, Є НЮАНС.

Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 11:43;

    • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кремлівці оголосили генерала Залужного у розшук. Довбні, він сам приїде до слідчого комітету ер-еф. Але, звичайно, як завжди, Є НЮАНС.".