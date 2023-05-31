Залужний сам приїде до слідчого комітету РФ, але є нюанс – Машовець
Кремлівці оголосили генерала Залужного у розшук. Довбні, він сам приїде до слідчого комітету ер-еф. Але, звичайно, як завжди, Є НЮАНС.
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Ви читали новину: «Залужний сам приїде до слідчого комітету РФ, але є нюанс – Машовець»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 11:43;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кремлівці оголосили генерала Залужного у розшук. Довбні, він сам приїде до слідчого комітету ер-еф. Але, звичайно, як завжди, Є НЮАНС.".