Залужный сам приедет в следственный комитет РФ, но есть нюанс — Машовец
Кремлевцы объявили генерала Залужного в розыск. Долбни, он сам приедет в следственный комитет эр-эф. Но, конечно, как всегда, ЕСТЬ НЮАНС.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 11:43;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кремлевцы объявили генерала Залужного в розыск. Долбни, он сам приедет в следственный комитет эр-эф. Но, конечно, как всегда, ЕСТЬ НЮАНС.".