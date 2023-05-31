Live
  • Среда 31.05.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.28
    • 🟢

Залужный сам приедет в следственный комитет РФ, но есть нюанс — Машовец

Мир 11:43   31.05.2023
Константин Машовец
военный обозреватель
Залужный сам приедет в следственный комитет РФ, но есть нюанс — Машовец

Кремлевцы объявили генерала Залужного в розыск. Долбни, он сам приедет в следственный комитет эр-эф. Но, конечно, как всегда, ЕСТЬ НЮАНС.

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
Популярно
Синегубов сообщил о раненом и разрушениях на Харьковщине
Синегубов сообщил о раненом и разрушениях на Харьковщине
31.05.2023
ISW проанализировал атаку Москвы дронами и назвал абсурдными заявления Шойгу
ISW проанализировал атаку Москвы дронами и назвал абсурдными заявления Шойгу
31.05.2023
Терехов сообщил, какие дома появятся на Северной Салтовке
Терехов сообщил, какие дома появятся на Северной Салтовке
30.05.2023
В Харькове откроют для посещений еще одно кладбище
В Харькове откроют для посещений еще одно кладбище
31.05.2023
Харьковчанка Свитолина повторила редкое достижение на Ролан Гаррос
Харьковчанка Свитолина повторила редкое достижение на Ролан Гаррос
31.05.2023
Ночь без «Шахедов» и ракет, ДРГ на границе и бои за Масютовку: сводка Генштаба
Ночь без «Шахедов» и ракет, ДРГ на границе и бои за Масютовку: сводка Генштаба
31.05.2023

Новости по теме:

14:24
Атака на Киев: все ракеты сбиты, обломки упали в трех районах, есть раненый
08:46
Залужный сообщил подробности ночного ракетного удара и атаки «Шахедов»
09:09
Залужный сообщил подробности о ночной ракетной атаке по Украине
11:35
Россияне очень спешат разведать информацию об украинской ПВО — Машовец
07:35
Сутки по данным ВСУ: Харьковщину обстреливали, над Украиной сбили 15 ракет

  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Залужный сам приедет в следственный комитет РФ, но есть нюанс — Машовец»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 11:43;

    • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кремлевцы объявили генерала Залужного в розыск. Долбни, он сам приедет в следственный комитет эр-эф. Но, конечно, как всегда, ЕСТЬ НЮАНС.".