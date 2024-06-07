Live
  • Пт 07.06.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 40.15
  • EUR 43.63

Дрон РФ атаковал автомобиль в Казачьей Лопани: пострадали две женщины

Происшествия 16:11   07.06.2024
Виктория Яковенко
Дрон РФ атаковал автомобиль в Казачьей Лопани: пострадали две женщины

7 июня около 13:20 вражеский БпЛА попал в автомобиль в поселке Казачья Лопань на Харьковщине.

В результате попадания пострадали 62-летняя водитель и 65-летняя пассажирка. Сейчас врачи оказывают им медицинскую помощь, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Читайте также: Около 10 «Шахедов» атаковали Харьковщину, под ударом – очередная база отдыха

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов рассказал, чем гордится в Харькове и чего городу не хватает
Терехов рассказал, чем гордится в Харькове и чего городу не хватает
07.06.2024, 15:38
ISW: Войска РФ возле Грайворона могут наступать и в сторону Харькова, и Сум
ISW: Войска РФ возле Грайворона могут наступать и в сторону Харькова, и Сум
06.06.2024, 07:30
С-300/400, которые обстреливали Харьков — под огневым влиянием СОУ — Федоренко
С-300/400, которые обстреливали Харьков — под огневым влиянием СОУ — Федоренко
07.06.2024, 11:49
На Харьковское направление ВС РФ перебрасывают морпехов и десант с Донбасса
На Харьковское направление ВС РФ перебрасывают морпехов и десант с Донбасса
06.06.2024, 12:16
Улучшение чувствуется — Герой Украины об ударах по территории РФ с Харьковщины
Улучшение чувствуется — Герой Украины об ударах по территории РФ с Харьковщины
06.06.2024, 08:14
Враг уничтожает Волчанск, в городе остаются 50-60 жителей – Гамбарашвили
Враг уничтожает Волчанск, в городе остаются 50-60 жителей – Гамбарашвили
07.06.2024, 16:56

Новости по теме:

19:00
Два человека погибли в ДТП на окружной Харькова (фото)
15:34
Десятки дронов и авто передал Киев харьковской 92-й ОШБр (фото)
15:56
На Харьковщине ежедневно фиксируют 10-13 «прилетов» КАБов – Тимошко
12:39
Удар по Харькову: повреждены авто Датского совета по делам беженцев (фото)
11:40
Погиб водитель, ранена пассажир: на Харьковщине перевернулся автомобиль

Вы читали новость: «Дрон РФ атаковал автомобиль в Казачьей Лопани: пострадали две женщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 16:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 июня около 13:20 вражеский БпЛА попал в автомобиль в поселке Казачья Лопань на Харьковщине.".