Дрон РФ атаковал автомобиль в Казачьей Лопани: пострадали две женщины

7 июня около 13:20 вражеский БпЛА попал в автомобиль в поселке Казачья Лопань на Харьковщине.

В результате попадания пострадали 62-летняя водитель и 65-летняя пассажирка. Сейчас врачи оказывают им медицинскую помощь, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).