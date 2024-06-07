Дрон РФ атаковал автомобиль в Казачьей Лопани: пострадали две женщины
7 июня около 13:20 вражеский БпЛА попал в автомобиль в поселке Казачья Лопань на Харьковщине.
В результате попадания пострадали 62-летняя водитель и 65-летняя пассажирка. Сейчас врачи оказывают им медицинскую помощь, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авто, БПЛА, дрон, пострадали, прокуратура, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 16:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 июня около 13:20 вражеский БпЛА попал в автомобиль в поселке Казачья Лопань на Харьковщине.".