Дрон РФ атакував авто у Козачій Лопані: постраждали дві жінки
7 червня близько 13:20 ворожий БпЛА влучив у автомобіль в селищі Козача Лопань на Харківщині.
Внаслідок влучання постраждали 62-річна водійка та 65-річна пасажирка. Наразі лікарі надають їм медичну допомогу, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авто, БПЛА, дрон, пострадали, прокуратура, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 16:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 червня близько 13:20 ворожий БпЛА влучив у автомобіль в селищі Козача Лопань на Харківщині.".