Дрон РФ атакував авто у Козачій Лопані: постраждали дві жінки

7 червня близько 13:20 ворожий БпЛА влучив у автомобіль в селищі Козача Лопань на Харківщині.

Внаслідок влучання постраждали 62-річна водійка та 65-річна пасажирка. Наразі лікарі надають їм медичну допомогу, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).