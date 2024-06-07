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Дрон РФ атакував авто у Козачій Лопані: постраждали дві жінки

Події 16:11   07.06.2024
Вікторія Яковенко
Дрон РФ атакував авто у Козачій Лопані: постраждали дві жінки

7 червня близько 13:20 ворожий БпЛА влучив у автомобіль в селищі Козача Лопань на Харківщині.

Внаслідок влучання постраждали 62-річна водійка та 65-річна пасажирка. Наразі лікарі надають їм медичну допомогу, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 16:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 червня близько 13:20 ворожий БпЛА влучив у автомобіль в селищі Козача Лопань на Харківщині.".