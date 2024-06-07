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Около 10 «Шахедов» атаковали Харьковщину, под ударом – очередная база отдыха

Общество 12:17   07.06.2024
Виктория Яковенко
Около 10 «Шахедов» атаковали Харьковщину, под ударом – очередная база отдыха

Ночью армия РФ выпустила на территорию Харьковщины около 10 «Шахедов». Часть из БпЛА уничтожили силы ПВО.

«Пострадало заведение, которое до полномасштабного вторжения использовалось как база отдыха. Оккупанты в последнее время их просто уничтожают. Там персонала не было, поэтому все остались живы и здоровы. Вообще ситуация с безопасностью по области остается сложной. По Харькову последние пару дней не «прилетело», однако это не стабильно. Мы фиксируем попадание КАБов по приграничью – Дергачевская громада, в частности Малая Даниловка, Малые Проходы, Великие Проходы. Кроме того, подвергались обстрелам за последнее время Тишки, Циркуны, Липецкая громада. Постоянно обстреливается Волчанск и территория вокруг», — сообщил в эфире «Суспільного» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Под атакой «Шахедов» ночью была Чугуевская громада, отметила глава Чугуевской ГВА Галина Минаева. Под ударами находились дома жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

«В итоге имеем повреждение жилья и имущества громады. Но главное, что в этот раз обошлось без жертв и раненых. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела, развернута работа по регистрации повреждений имущества горожан для дальнейшей передачи данных на єВідновлення», — отметила Минаева.

Читайте также: Ночная атака «шахедов» и С-300: Синегубов сообщил о «прилетах» на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 12:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ выпустила на территорию Харьковщины около 10 «Шахедов». Часть из БпЛА уничтожили силы ПВО.".