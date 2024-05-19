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Удар по базе отдыха под Харьковом: неизвестна судьба одного из работников

Общество 17:21   19.05.2024
Виктория Яковенко
Удар по базе отдыха под Харьковом: неизвестна судьба одного из работников Фото: Харьковская областная прокуратура

Количество пострадавших в результате удара РФ по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая возросло до 27.

«Среди них уже двое сотрудников полиции. Судьба одного из сотрудников базы отдыха, по которой сегодня российская армия нанесла ракетные удары, до сих пор неизвестна. Установлено, что во время атаки он находился у водоема и ловил рыбу», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20. Позже глава Молоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о «прилете» и пострадавших. Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители. В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что армия РФ ударила по селу Черкасская Лозовая. По данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты ударили двумя ракетами «Искандер-М». Во время обстрела враг применил «повторный удар». Известно о 6 погибших.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 17:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших в результате удара РФ по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая возросло до 27.".