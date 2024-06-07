16 авиаракет выпустил противник по Терновой на Харьковщине — Генштаб на 19:30
Фото: Генштаб ВСУ
Во второй половине дня российские захватчики продолжили терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:30.
В частности, из района Мурома (РФ) агрессор нанес удар четырьмя КАБами по Белому Колодезю, три КАБа сбросил на Липцы и один КАБ — на Веселое. Терновая подверглась двум ударам шестнадцатью неуправляемыми авиаракетами.
На Купянском направлении Силы обороны отбили семь атак противника. Одно боестолкновение еще продолжается. По состоянию на сейчас, по предварительным данным, потери оккупантов на этом направлении составили: 84 человека убитыми и ранеными, два танка и две боевые бронированные машины.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 21:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во второй половине дня российские захватчики продолжили терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:30".