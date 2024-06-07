16 авіаракет випустив супротивник по Терновій на Харківщині – Генштаб на 19:30

У другій половині дня російські загарбники продовжили тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:30.

Зокрема, з району Мурома (РФ) агресор завдав удару чотирма КАБами по Білому Колодязю, три КАБи скинув на Липці та один КАБ – на Веселе. Тернова зазнала двох ударів шістнадцятьма некерованими авіаракетами.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак супротивника. Одне боєзіткнення ще триває. Станом на зараз, за попередніми даними, втрати окупантів на цьому напрямку склали: 84 особи вбитими та пораненими, два танки та дві бойові броньовані машини.