Ворог знищує Вовчанськ, у місті залишаються 50-60 жителів – Гамбарашвілі

Ситуація у місті Вовчанськ на Харківщині – надважка. Ворог завдає масованих обстрілів протягом місяця, повідомив в етері «Суспільного» начальник МВА Тамаз Гамбарашвілі.

«Ворог повністю знищує місто. Але, завдяки ЗСУ, які обороняють місто та зараз займають такі позиції, які в перші дні зайняли війська окупантів. Зараз витісняють ворога з міста, йдуть бої в північній частині міста. Але потрошки з кожним днем ворога витісняють. Звичайно, ворог завдає ударів з РСЗВ і артилерії, але найбільше руйнації створює те, що ворог завдає у великій кількості ударів авіабомбами», – зазначив Гамбарашвілі.

За його даними, наразі у місті залишаються 50-60 жителів. Евакуація продовжується.