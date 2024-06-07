Ворог знищує Вовчанськ, у місті залишаються 50-60 жителів – Гамбарашвілі
Ситуація у місті Вовчанськ на Харківщині – надважка. Ворог завдає масованих обстрілів протягом місяця, повідомив в етері «Суспільного» начальник МВА Тамаз Гамбарашвілі.
«Ворог повністю знищує місто. Але, завдяки ЗСУ, які обороняють місто та зараз займають такі позиції, які в перші дні зайняли війська окупантів. Зараз витісняють ворога з міста, йдуть бої в північній частині міста. Але потрошки з кожним днем ворога витісняють. Звичайно, ворог завдає ударів з РСЗВ і артилерії, але найбільше руйнації створює те, що ворог завдає у великій кількості ударів авіабомбами», – зазначив Гамбарашвілі.
За його даними, наразі у місті залишаються 50-60 жителів. Евакуація продовжується.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 16:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація у місті Вовчанськ на Харківщині – надважка. Ворог завдає масованих обстрілів протягом місяця, повідомив в етері «Суспільного» начальник МВА Тамаз Гамбарашвілі.".