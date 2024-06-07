Враг уничтожает Волчанск, в городе остаются 50-60 жителей – Гамбарашвили

Ситуация в городе Волчанск на Харьковщине – сверхтяжелая. Враг наносит массированные обстрелы в течение месяца, сообщил в эфире «Суспільного» начальник ГВА Тамаз Гамбарашвили.

«Враг полностью уничтожает город. Но благодаря ВСУ, которые обороняют город и сейчас занимают такие позиции, которые в первые дни заняли войска оккупантов. Сейчас вытесняют противника из города, идут бои в северной части города. Но понемножку с каждым днем ​​врага вытесняют. Конечно, враг наносит удары с РСЗО и артиллерии, но наибольшее разрушение создает то, что враг наносит в большом количестве удары авиабомбами», — отметил Гамбарашвили.

По его данным, сейчас в городе остаются 50-60 жителей. Эвакуация продолжается.