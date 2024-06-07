Враг уничтожает Волчанск, в городе остаются 50-60 жителей – Гамбарашвили
Ситуация в городе Волчанск на Харьковщине – сверхтяжелая. Враг наносит массированные обстрелы в течение месяца, сообщил в эфире «Суспільного» начальник ГВА Тамаз Гамбарашвили.
«Враг полностью уничтожает город. Но благодаря ВСУ, которые обороняют город и сейчас занимают такие позиции, которые в первые дни заняли войска оккупантов. Сейчас вытесняют противника из города, идут бои в северной части города. Но понемножку с каждым днем врага вытесняют. Конечно, враг наносит удары с РСЗО и артиллерии, но наибольшее разрушение создает то, что враг наносит в большом количестве удары авиабомбами», — отметил Гамбарашвили.
По его данным, сейчас в городе остаются 50-60 жителей. Эвакуация продолжается.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, ворог, враг, жители, КАБ, обстрел, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 16:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в городе Волчанск на Харьковщине – сверхтяжелая. Враг наносит массированные обстрелы в течение месяца, сообщил в эфире «Суспільного» начальник ГВА Тамаз Гамбарашвили.".