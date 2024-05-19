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Ситуація на Харківському та Куп’янському напрямках: вечірні дані ГШ

Суспільство 20:51   19.05.2024
Вікторія Яковенко
Ситуація на Харківському та Куп’янському напрямках: вечірні дані ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти атакують підрозділи Сил оборони за підтримки авіації, завдають ударів керованими авіабомбами. З початку доби на цьому напрямку відбулося 11 боєзіткнень, з яких чотири ще тривають, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 19:30.

Загалом, впродовж тижня втрати російських окупантів на Харківському напрямку склали 1572 особового складу та 263 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, знищені вісім танків, 13 ББМ, 12 артсистем, одна система ППО, 75 БпЛА, 66 авто та 12 одиниць спеціальної техніки противника.

На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони вже відбили 10 ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Ще дві – тривають.

Читайте також: Окупанти намагаються прорватися до Вовчанська, Стариці й Липців – Генштаб ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 20:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти атакують підрозділи Сил оборони за підтримки авіації, завдають ударів керованими авіабомбами. З початку доби на цьому напрямку відбулося 11 боєзіткнень, з яких чотири ще тривають, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 19:30.".