Окупанти намагаються прорватися до Вовчанська, Стариці й Липців – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку активність окупантів дещо сповільнилась. На даний час відбулося вісім бойових зіткнень, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

Окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону біля Вовчанська, Стариці та Липців. Українські воїни впевнено утримують свої позиції, завдають російським військам відчутних втрат та здійснюють власні контратакуючі дії.

На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили п’ять ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки, ще дві тривають.