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Окупанти намагаються прорватися до Вовчанська, Стариці й Липців – Генштаб ЗСУ

Суспільство 17:32   19.05.2024
Вікторія Яковенко
Окупанти намагаються прорватися до Вовчанська, Стариці й Липців – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку активність окупантів дещо сповільнилась. На даний час відбулося вісім бойових зіткнень, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

Окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону біля Вовчанська, Стариці та Липців. Українські воїни впевнено утримують свої позиції, завдають російським військам відчутних втрат та здійснюють власні контратакуючі дії.

На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили п’ять ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки, ще дві тривають.

Читайте також: На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися: дані ГШ на 13:30

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 17:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку активність окупантів дещо сповільнилась. На даний час відбулося вісім бойових зіткнень, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.".