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Оккупанты пытаются прорваться в Волчанск, Старицу и Липцы – Генштаб ВСУ

Общество 17:32   19.05.2024
Виктория Яковенко
Оккупанты пытаются прорваться в Волчанск, Старицу и Липцы – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении активность оккупантов несколько замедлилась. На данный момент произошло восемь боевых столкновений, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00.

Оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую оборону вблизи Волчанска, Старицы и Липцев. Украинские воины уверенно удерживают свои позиции, наносят российским войскам ощутимые потери и совершают собственные контратакующие действия.

На Купянском направлении по состоянию на сейчас Силы обороны уже отбили пять вражеских атак вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки, еще две продолжаются.

Читайте также: На Харьковском направлении враг несколько активизировался: данные ГШ на 13:30

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 17:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении активность оккупантов несколько замедлилась. На данный момент произошло восемь боевых столкновений, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00.".