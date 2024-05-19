Оккупанты пытаются прорваться в Волчанск, Старицу и Липцы – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении активность оккупантов несколько замедлилась. На данный момент произошло восемь боевых столкновений, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00.

Оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую оборону вблизи Волчанска, Старицы и Липцев. Украинские воины уверенно удерживают свои позиции, наносят российским войскам ощутимые потери и совершают собственные контратакующие действия.

На Купянском направлении по состоянию на сейчас Силы обороны уже отбили пять вражеских атак вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки, еще две продолжаются.