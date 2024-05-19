Оккупанты пытаются прорваться в Волчанск, Старицу и Липцы – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении активность оккупантов несколько замедлилась. На данный момент произошло восемь боевых столкновений, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00.
Оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую оборону вблизи Волчанска, Старицы и Липцев. Украинские воины уверенно удерживают свои позиции, наносят российским войскам ощутимые потери и совершают собственные контратакующие действия.
На Купянском направлении по состоянию на сейчас Силы обороны уже отбили пять вражеских атак вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки, еще две продолжаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, Купянское, направление, харьковское, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 17:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении активность оккупантов несколько замедлилась. На данный момент произошло восемь боевых столкновений, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00.".