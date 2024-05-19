На Харьковском направлении враг несколько активизировался: данные ГШ на 13:30
Семь боевых столкновений произошло на Харьковском направлении. В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 13:30 сообщается, что враг несколько активизировался на этом направлении.
Ситуация динамична, противник пытается потеснить подразделения Сил обороны вблизи Волчанска, Старицы, Липцев. Возле Лукьянцов враг нанес авиационный удар, применив пять КАБов. Украинские военные держат оборону, ведут ответный огонь и контратакуют на отдельных участках.
На Купянском направлении вражеская авиация наносила удары в районе Петропавловки, информация уточняется. По состоянию на это время украинские воины отбили четыре атаки, еще две – продолжаются. Бои были у Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки. Захватчики несут потери, информация о которых уточняется.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 14:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь боевых столкновений произошло на Харьковском направлении. В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 13:30 сообщается, что враг несколько активизировался на этом направлении.".