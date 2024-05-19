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На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися: дані ГШ на 13:30

Суспільство 14:29   19.05.2024
Вікторія Яковенко
На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися: дані ГШ на 13:30 Фото: Генштаб ЗСУ

Сім бойових зіткнень наразі відбулося на Харківському напрямку. У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 13:30 повідомляється, що ворог дещо активізувався на цьому напрямку.

Ситуація динамічна, противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, Стариці, Липців. Біля Лук’янців ворог завдав авіаційного удару, застосувавши п’ять КАБів. Українські військові тримають оборону, ведуть вогонь у відповідь та контратакують на окремих ділянках.

На Куп’янському напрямку ворожа авіація завдавала ударів в районі Петропавлівки, інформація уточнюється. Станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще дві – тривають. Бої були біля Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Загарбники зазнають втрат, інформація про які уточнюється.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 14:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім бойових зіткнень наразі відбулося на Харківському напрямку. У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 13:30 повідомляється, що ворог дещо активізувався на цьому напрямку.".