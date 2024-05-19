Ситуация на Харьковском и Купянском направлениях: вечерние данные ГШ
На Харьковском направлении оккупанты атакуют подразделения Сил обороны при поддержке авиации, наносят удары управляемыми авиабомбами. С начала суток на этом направлении произошло 11 боестолкновений, из которых четыре еще продолжаются, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19:30.
Всего в течение недели потери российских оккупантов на Харьковском направлении составили 1572 личного состава и 263 единицы вооружения и военной техники. В частности, уничтожены восемь танков, 13 ББМ, 12 артсистем, одна система ПВО, 75 БпЛА, 66 автомобилей и 12 единиц специальной техники противника.
На Купянском направлении по состоянию на сегодняшний день Силы обороны уже отбили 10 вражеских атак вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки. Еще две – продолжаются.
Читайте также: Оккупанты пытаются прорваться в Волчанск, Старицу и Липцы – Генштаб ВСУ
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, Купянское, направление, харьковское;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ситуация на Харьковском и Купянском направлениях: вечерние данные ГШ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 20:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты атакуют подразделения Сил обороны при поддержке авиации, наносят удары управляемыми авиабомбами. С начала суток на этом направлении произошло 11 боестолкновений, из которых четыре еще продолжаются, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19:30.".