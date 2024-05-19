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Ситуация на Харьковском и Купянском направлениях: вечерние данные ГШ

Общество 20:51   19.05.2024
Виктория Яковенко
Ситуация на Харьковском и Купянском направлениях: вечерние данные ГШ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении оккупанты атакуют подразделения Сил обороны при поддержке авиации, наносят удары управляемыми авиабомбами. С начала суток на этом направлении произошло 11 боестолкновений, из которых четыре еще продолжаются, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19:30.

Всего в течение недели потери российских оккупантов на Харьковском направлении составили 1572 личного состава и 263 единицы вооружения и военной техники. В частности, уничтожены восемь танков, 13 ББМ, 12 артсистем, одна система ПВО, 75 БпЛА, 66 автомобилей и 12 единиц специальной техники противника.

На Купянском направлении по состоянию на сегодняшний день Силы обороны уже отбили 10 вражеских атак вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки. Еще две – продолжаются.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 20:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты атакуют подразделения Сил обороны при поддержке авиации, наносят удары управляемыми авиабомбами. С начала суток на этом направлении произошло 11 боестолкновений, из которых четыре еще продолжаются, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19:30.".