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Голова громади під Харковом повідомив про 5 загиблих: фото з місця удару

Події 12:38   19.05.2024
Вікторія Яковенко
Голова громади під Харковом повідомив про 5 загиблих: фото з місця удару Фото: Олександр Гололобов

Попередньо, 5 людей загинули в результаті обстрілу громадського об’єкта в Малоданилівській громаді.

«Є місцевий мешканець. Всіх поранених доставлено до лікарень. Є руйнування будинків», – повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 11:00. Про ще один потужний вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов близько 11:20. Пізніше голова Молоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про “приліт” та постраждалих. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, постраждали вісім людей, серед яких – фельдшер екстреної допомоги. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 12:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо, 5 людей загинули в результаті обстрілу громадського об’єкта в Малоданилівській громаді.".