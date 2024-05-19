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Глава громады под Харьковом сообщил о 5 погибших и показал фото с места удара

Происшествия 12:38   19.05.2024
Виктория Яковенко
Глава громады под Харьковом сообщил о 5 погибших и показал фото с места удара Фото: Александр Гололобов

Предварительно 5 человек погибли в результате обстрела общественного объекта в Малоданиловской громаде.

«Есть местный житель. Все раненые доставлены в больницы. Есть разрушение домов», — сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20. Позже глава Молоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о «прилете» и пострадавших. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, пострадали восемь человек, среди которых — фельдшер экстренной помощи. Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 12:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно 5 человек погибли в результате обстрела общественного объекта в Малоданиловской громаде.".