Глава громады под Харьковом сообщил о 5 погибших и показал фото с места удара

Предварительно 5 человек погибли в результате обстрела общественного объекта в Малоданиловской громаде.

«Есть местный житель. Все раненые доставлены в больницы. Есть разрушение домов», — сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20. Позже глава Молоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о «прилете» и пострадавших. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, пострадали восемь человек, среди которых — фельдшер экстренной помощи. Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители.