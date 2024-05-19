Глава громады под Харьковом сообщил о 5 погибших и показал фото с места удара
Фото: Александр Гололобов
Предварительно 5 человек погибли в результате обстрела общественного объекта в Малоданиловской громаде.
«Есть местный житель. Все раненые доставлены в больницы. Есть разрушение домов», — сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20. Позже глава Молоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о «прилете» и пострадавших. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, пострадали восемь человек, среди которых — фельдшер экстренной помощи. Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: глава, загиблі, погибшие, разрушения, руйнування, удар, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Глава громады под Харьковом сообщил о 5 погибших и показал фото с места удара»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 12:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно 5 человек погибли в результате обстрела общественного объекта в Малоданиловской громаде.".