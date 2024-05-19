КАБ влучив в землю біля футбольного поля – Синєгубов про удар по Харкову

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова.

«Попередньо – КАБ. Відбулося влучання в землю біля футбольного поля. Поряд жодної військової інфраструктури», – пише голова ХОВА.

Він додав, що внаслідок удару одна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, щонайменше два вибухи пролунали в Харкові близько 15:10. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про вороже КАБ у повітрі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що два удари припали по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – “в одне з найулюбленіших місць відпочинку харків’ян”.