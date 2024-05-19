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КАБ влучив в землю біля футбольного поля – Синєгубов про удар по Харкову

Події 15:54   19.05.2024
Вікторія Яковенко
КАБ влучив в землю біля футбольного поля – Синєгубов про удар по Харкову Фото ілюстративне

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова.

«Попередньо – КАБ. Відбулося влучання в землю біля футбольного поля. Поряд жодної військової інфраструктури», – пише голова ХОВА.

Він додав, що внаслідок удару одна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, щонайменше два вибухи пролунали в Харкові близько 15:10. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про вороже КАБ у повітрі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що два удари припали по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – “в одне з найулюбленіших місць відпочинку харків’ян”.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 15:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова.".