КАБ влучив в землю біля футбольного поля – Синєгубов про удар по Харкову
Фото ілюстративне
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова.
«Попередньо – КАБ. Відбулося влучання в землю біля футбольного поля. Поряд жодної військової інфраструктури», – пише голова ХОВА.
Він додав, що внаслідок удару одна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
Нагадаємо, щонайменше два вибухи пролунали в Харкові близько 15:10. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про вороже КАБ у повітрі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що два удари припали по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – “в одне з найулюбленіших місць відпочинку харків’ян”.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова.".