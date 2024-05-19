КАБ попал в землю у футбольного поля – Синегубов об ударе по Харькову

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова.

«Предварительно – КАБ. Произошло попадание в землю у футбольного поля. Рядом никакой военной инфраструктуры», — пишет глава ХОВА.

Он добавил, что в результате удара одна женщина получила острую реакцию на стресс.

Напомним, по меньше мере два взрыва раздались в Харькове около 15:10. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в воздухе. Мєр Харькова Игорь Терехов сообщил, что два удара пришлись по центральной части города. Одна ракета прилетела на кладбище, вторая – «в одно из самых любимых мест отдыха харьковчан».