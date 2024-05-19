Взрывы в Харькове: «прилеты» в центре – на кладбище и вблизи парковой зоны
Глава ХОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили первые подробности взрывов, которые слышали в Харькове около 15:10.
«Есть информация об ударах по открытой территории вблизи парковой зоны Харькова. На данный момент данных о пострадавших не поступало», — отметил глава ХОВА.
«Последние два удара пришлись по центральной части города. Одна ракета прилетела на кладбище, вторая – в одно из самых любимых мест отдыха харьковчан», – сообщил Терехов.
Позже Терехов отметил, что в результате ударов есть пострадавшие.
Напомним, по меньше мере два взрыва раздались в Харькове около 15:10. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в воздухе.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, кладбище, парк, прилет, синегубов, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 15:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили первые подробности взрывов, которые слышали в Харькове около 15:10.".