Вибухи у Харкові: «прильоти» у центрі – на кладовищі й поблизу паркової зони
Голова ХОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили перші подробиці щодо вибухів, які чули у Харкові близько 15:10.
«Є інформація про удари по відкритій території поблизу паркової зони Харкова. На цю хвилину даних про постраждалих не надходило», – зазначив голова ХОВА.
«Останні два удари прийшлися по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян», – повідомив Терехов.
Пізніше Терехов зазначив, що внаслідок ударів є постраждалі.
Нагадаємо, щонайменше два вибухи пролунали в Харкові близько 15:10. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про вороже КАБ у повітрі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, кладбище, парк, прилет, сінєгубов, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 15:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили перші подробиці щодо вибухів, які чули у Харкові близько 15:10.".