Вибухи у Харкові: «прильоти» у центрі – на кладовищі й поблизу паркової зони

Голова ХОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили перші подробиці щодо вибухів, які чули у Харкові близько 15:10.

«Є інформація про удари по відкритій території поблизу паркової зони Харкова. На цю хвилину даних про постраждалих не надходило», – зазначив голова ХОВА.

«Останні два удари прийшлися по центральній частині міста. Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян», – повідомив Терехов.

Пізніше Терехов зазначив, що внаслідок ударів є постраждалі.

Нагадаємо, щонайменше два вибухи пролунали в Харкові близько 15:10. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про вороже КАБ у повітрі.