Дитяча залізниця пошкоджена через удар по Харкову (фото)
Рухомий склад і будівля Дитячої залізниці постраждали у Харкові внаслідок удару РФ 19 травня.
«На щастя, ніхто не постраждав. Обовʼязково відремонтуємо все пошкоджене та відновимо навчання дітей!», – повідомили у АТ «Укрзалізниця».
Нагадаємо, відкриття дитячої залізниці «Мала Південна» у Харкові відклалося з огляду на безпекову ситуацію.
Щонайменше два вибухи пролунали в Харкові близько 15:10. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про вороже КАБ у повітрі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що два удари припали по центральній частині міста. Одне з влучень зафіксовано у Центральному парку, друга авіабомба вибухнула на території міського цвинтаря. Внаслідок ударів постраждала одна людина – у неї гостра реакція на стрес.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, дорога, железная, рф, удар, укрзалізниця, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дитяча залізниця пошкоджена через удар по Харкову (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 19:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рухомий склад і будівля Дитячої залізниці постраждали у Харкові внаслідок удару РФ 19 травня.".