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Дитяча залізниця пошкоджена через удар по Харкову (фото)

Суспільство 19:00   19.05.2024
Вікторія Яковенко
Дитяча залізниця пошкоджена через удар по Харкову (фото) Фото: АТ “Укрзалізниця”

Рухомий склад і будівля Дитячої залізниці постраждали у Харкові внаслідок удару РФ 19 травня.

«На щастя, ніхто не постраждав. Обовʼязково відремонтуємо все пошкоджене та відновимо навчання дітей!», – повідомили у АТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, відкриття дитячої залізниці «Мала Південна» у Харкові відклалося з огляду на безпекову ситуацію.

Щонайменше два вибухи пролунали в Харкові близько 15:10. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про вороже КАБ у повітрі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що два удари припали по центральній частині міста. Одне з влучень зафіксовано у Центральному парку, друга авіабомба вибухнула на території міського цвинтаря. Внаслідок ударів постраждала одна людина – у неї гостра реакція на стрес.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 19:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рухомий склад і будівля Дитячої залізниці постраждали у Харкові внаслідок удару РФ 19 травня.".