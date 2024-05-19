Дитяча залізниця пошкоджена через удар по Харкову (фото)

Рухомий склад і будівля Дитячої залізниці постраждали у Харкові внаслідок удару РФ 19 травня.

«На щастя, ніхто не постраждав. Обовʼязково відремонтуємо все пошкоджене та відновимо навчання дітей!», – повідомили у АТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, відкриття дитячої залізниці «Мала Південна» у Харкові відклалося з огляду на безпекову ситуацію.

Щонайменше два вибухи пролунали в Харкові близько 15:10. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про вороже КАБ у повітрі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що два удари припали по центральній частині міста. Одне з влучень зафіксовано у Центральному парку, друга авіабомба вибухнула на території міського цвинтаря. Внаслідок ударів постраждала одна людина – у неї гостра реакція на стрес.