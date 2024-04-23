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Дитячу залізницю в Харкові з міркувань безпеки поки що не відкриють

Суспільство 20:30   23.04.2024
Олена Нагорна
Дитячу залізницю в Харкові з міркувань безпеки поки що не відкриють

Відкриття дитячої залізниці “Мала Південна” у Харкові поки що відкладається з огляду на безпекову ситуацію.

Про це повідомили у телеграм-каналі Укрзалізниці.

В інших містах дитячі залізниці незабаром відкриються: у Києві – 27 квітня, у Дніпрі – 4 травня, у Львові та Рівному – 11 травня.

Нагадаємо, дитяча залізниця у Харкові не відкривалася у перший рік повномасштабного вторгнення РФ. Її територія постраждала від обстрілів. Після відновлення Мала Південна відновила роботу 1 червня 2023 року, у День захисту дітей.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 20:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відкриття дитячої залізниці “Мала Південна” у Харкові поки що відкладається з огляду на безпекову ситуацію".