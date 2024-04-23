Дитячу залізницю в Харкові з міркувань безпеки поки що не відкриють
Відкриття дитячої залізниці “Мала Південна” у Харкові поки що відкладається з огляду на безпекову ситуацію.
Про це повідомили у телеграм-каналі Укрзалізниці.
В інших містах дитячі залізниці незабаром відкриються: у Києві – 27 квітня, у Дніпрі – 4 травня, у Львові та Рівному – 11 травня.
Нагадаємо, дитяча залізниця у Харкові не відкривалася у перший рік повномасштабного вторгнення РФ. Її територія постраждала від обстрілів. Після відновлення Мала Південна відновила роботу 1 червня 2023 року, у День захисту дітей.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: детская железная дорога, Малая Южная, укрзалізниця, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 20:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відкриття дитячої залізниці “Мала Південна” у Харкові поки що відкладається з огляду на безпекову ситуацію".