Дитячу залізницю в Харкові з міркувань безпеки поки що не відкриють

Відкриття дитячої залізниці “Мала Південна” у Харкові поки що відкладається з огляду на безпекову ситуацію.

Про це повідомили у телеграм-каналі Укрзалізниці.

В інших містах дитячі залізниці незабаром відкриються: у Києві – 27 квітня, у Дніпрі – 4 травня, у Львові та Рівному – 11 травня.

Нагадаємо, дитяча залізниця у Харкові не відкривалася у перший рік повномасштабного вторгнення РФ. Її територія постраждала від обстрілів. Після відновлення Мала Південна відновила роботу 1 червня 2023 року, у День захисту дітей.