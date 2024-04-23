Детскую железную дорогу в Харькове из соображений безопасности пока не откроют
Фото: ХОВА
Открытие детской железной дороги «Малая Южная» в Харькове пока откладывается, учитывая ситуацию с безопасностью.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Укрзалізниці».
В других городах детские железные дороги вскоре заработают: в Киеве — 27 апреля, в Днепре — 4 мая, во Львове и Ровно — 11 мая.
Напомним, детская железная дорога в Харькове не открывалась в первый год полномасштабного вторжения РФ. Ее территория пострадала от обстрелов. После восстановления Малая Южная возобновила работу 1 июня 2023 года, в День защиты детей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: детская железная дорога, Малая Южная, укрзалізниця, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 20:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Открытие детской железной дороги «Малая Южная» в Харькове пока откладывается, учитывая ситуацию с безопасностью".