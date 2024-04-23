Детскую железную дорогу в Харькове из соображений безопасности пока не откроют

Открытие детской железной дороги «Малая Южная» в Харькове пока откладывается, учитывая ситуацию с безопасностью.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Укрзалізниці».

В других городах детские железные дороги вскоре заработают: в Киеве — 27 апреля, в Днепре — 4 мая, во Львове и Ровно — 11 мая.

Напомним, детская железная дорога в Харькове не открывалась в первый год полномасштабного вторжения РФ. Ее территория пострадала от обстрелов. После восстановления Малая Южная возобновила работу 1 июня 2023 года, в День защиты детей.