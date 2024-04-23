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Детскую железную дорогу в Харькове из соображений безопасности пока не откроют

Общество 20:30   23.04.2024
Елена Нагорная
Детскую железную дорогу в Харькове из соображений безопасности пока не откроют Фото: ХОВА

Открытие детской железной дороги «Малая Южная» в Харькове пока откладывается, учитывая ситуацию с безопасностью.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Укрзалізниці».

В других городах детские железные дороги вскоре заработают: в Киеве — 27 апреля, в Днепре — 4 мая, во Львове и Ровно — 11 мая.

Напомним, детская железная дорога в Харькове не открывалась в первый год полномасштабного вторжения РФ. Ее территория пострадала от обстрелов. После восстановления Малая Южная возобновила работу 1 июня 2023 года, в День защиты детей.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 20:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Открытие детской железной дороги «Малая Южная» в Харькове пока откладывается, учитывая ситуацию с безопасностью".