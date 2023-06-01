Ко Дню защиты детей: в Харькове открылась детская железная дорога (фото)

1 июня в Харькове возобновила свою работу детская железная дорога «Малая Южная».

Об этом сообщили в ХОВА. Детская железная дорога в Харькове прекратила работу после полномасштабного вторжения РФ.

Территория учреждения пострадала от обстрелов врага. Сейчас повреждение устранили, а открытие приурочили к Международному дню защиты детей.

«Открытие детской железной дороги – еще одно доказательство непокорности, непобедимости украинского народа. Дети заслуживают достойного детства и мы для этого прилагаем все возможные усилия. К тому же, детская железная дорога всегда была кузницей кадров для нашей «Укрзалізниці», – рассказал замглавы ХОВА Евгений Иванов.

Детская железная дорога будет работать с 1 июня по 29 октября. Поезда будут курсировать в выходные с 11:00 до 15:30, по будням – согласно предварительным групповым заказам.

Читайте также: В Харькове два несовершеннолетних брата сбежали из больницы к бабушке