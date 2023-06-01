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Ко Дню защиты детей: в Харькове открылась детская железная дорога (фото)

Общество 15:29   01.06.2023
Виктория Яковенко
Ко Дню защиты детей: в Харькове открылась детская железная дорога (фото) Фото: ХОВА

1 июня в Харькове возобновила свою работу детская железная дорога «Малая Южная».

Об этом сообщили в ХОВА. Детская железная дорога в Харькове прекратила работу после полномасштабного вторжения РФ.

Территория учреждения пострадала от обстрелов врага. Сейчас повреждение устранили, а открытие приурочили к Международному дню защиты детей.

«Открытие детской железной дороги – еще одно доказательство непокорности, непобедимости украинского народа. Дети заслуживают достойного детства и мы для этого прилагаем все возможные усилия. К тому же, детская железная дорога всегда была кузницей кадров для нашей «Укрзалізниці», – рассказал замглавы ХОВА Евгений Иванов.

Детская железная дорога будет работать с 1 июня по 29 октября. Поезда будут курсировать в выходные с 11:00 до 15:30, по будням – согласно предварительным групповым заказам.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 15:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июня в Харькове возобновила свою работу детская железная дорога «Малая Южная».".