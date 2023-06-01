В Харькове два несовершеннолетних брата сбежали из больницы к бабушке

Полицейские разыскали двух братьев, сбежавших из медучреждения к своей бабушке.

По данным ГУНП в Харьковской области, 31 апреля поступило сообщение о том, что из детской больницы самовольно ушли двое пациентов 13 и 11 лет.

Полицейские установили, что братья сбежали из медучреждения к бабушке, которая живет в Салтовском районе.

В течение часа правоохранители разыскали детей и передали их матери. С детьми полицейские провели профилактическую беседу.

Читайте также: Прокуратура требует отремонтировать историческое здание на Полтавском Шляхе