В Харькове два несовершеннолетних брата сбежали из больницы к бабушке
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские разыскали двух братьев, сбежавших из медучреждения к своей бабушке.
По данным ГУНП в Харьковской области, 31 апреля поступило сообщение о том, что из детской больницы самовольно ушли двое пациентов 13 и 11 лет.
Полицейские установили, что братья сбежали из медучреждения к бабушке, которая живет в Салтовском районе.
В течение часа правоохранители разыскали детей и передали их матери. С детьми полицейские провели профилактическую беседу.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 15:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскали двух братьев, сбежавших из медучреждения к своей бабушке.".