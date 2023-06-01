У Харкові два неповнолітні брати втекли з лікарні до бабусі

Поліцейські розшукали двох братів, які втекли з медзакладу до своєї бабусі.

За даними ГУНП в Харківській області, 31 квітня надійшло повідомлення про те, що з дитячої лікарні самовільно пішли двоє пацієнтів 13 та 11 років.

Поліцейські встановили, що брати втекли з медзакладу до бабусі, яка мешкає в Салтівському районі.

Протягом години правоохоронці розшукали дітей та передали матері. З дітьми поліцейські провели профілактичну бесіду.

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