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У Харкові два неповнолітні брати втекли з лікарні до бабусі

Суспільство 15:11   01.06.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові два неповнолітні брати втекли з лікарні до бабусі Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські розшукали двох братів, які втекли з медзакладу до своєї бабусі.

За даними ГУНП в Харківській області, 31 квітня надійшло повідомлення про те, що з дитячої лікарні самовільно пішли двоє пацієнтів 13 та 11 років.

Поліцейські встановили, що брати втекли з медзакладу до бабусі, яка мешкає в Салтівському районі.

Протягом години правоохоронці розшукали дітей та передали матері. З дітьми поліцейські провели профілактичну бесіду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 15:11;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські розшукали двох братів, які втекли з медзакладу до своєї бабусі.".