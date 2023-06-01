До Дня захисту дітей: у Харкові відкрилася дитяча залізниця (фото)
1 червня у Харкові поновила свою роботу дитяча залізниця «Мала Південна».
Про це повідомили у ХОВА. Дитяча залізниця у Харкові припинила працювати після повномасштабного вторгнення РФ.
Територія установи потерпала від обстрілів ворога. Наразі пошкодження усунули, а відкриття приурочили до Міжнародного дня захисту дітей.
«Відкриття дитячої залізниці – ще один доказ нескореності, непереможності українського народу. Малеча заслуговує на гідне дитинство і ми для цього докладаємо усіх можливих зусиль. До того ж дитяча залізниця завжди була кузнею кадрів для нашої «Укрзалізниці», – розповів заступник голови ХОВА Євген Іванов.
Працюватиме дитяча залізниця з 1 червня по 29 жовтня. Поїзди курсуватимуть у вихідні з 11:00 до 15:30, у будні – згідно з попередніми груповими замовленнями.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 15:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 червня у Харкові поновила свою роботу дитяча залізниця «Мала Південна».".