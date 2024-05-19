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Детская железная дорога повреждена из-за удара по Харькову (фото)

Общество 19:00   19.05.2024
Виктория Яковенко
Детская железная дорога повреждена из-за удара по Харькову (фото) Фото: АО «Укрзалізниця»

Подвижный состав и здание Детской железной дороги в Харькове пострадали в результате удара РФ 19 мая.

«К счастью, никто не пострадал. Обязательно отремонтируем все поврежденное и возобновим обучение детей!», — сообщили в АО «Укрзалізниця».

Напомним, открытие детской железной дороги «Малая Южная» в Харькове отложилось, учитывая ситуацию с безопасностью.

По меньше мере два взрыва раздались в Харькове около 15:10. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в воздухе. Мєр Харькова Игорь Терехов сообщил, что два удара КАБ пришлись по центральной части города. Одно из попаданий зафиксировано в Центральном парке, вторая авиабомба взорвалась на территории городского кладбища. В результате ударов пострадал один человек – у него острая реакция на стресс.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 19:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подвижный состав и здание Детской железной дороги в Харькове пострадали в результате удара РФ 19 мая.".