КАБ попал в Центральный парк Харькова – Терехов о «прилетах» (видео)

Днем 19 мая армия РФ ударила КАБами по Харькову. Мэр города Игорь Терехов рассказал о последствиях «прилетов».

По данным мэра, одно из попаданий зафиксировано в Центральном парке.

«Выбиты окна в кинотеатре «Парк». Кроме этого, здесь неподалеку играли ребята в футбол, это чудо, что никто не пострадал. В парке были люди, гуляли, это воскресенье, выходной день, всегда здесь очень много людей», — сказал мэр.

Вторая авиабомба взорвалась на территории городского кладбища. Там повреждены места захоронений и АЗС, расположенная рядом. В результате ударов пострадал один человек – у него острая реакция на стресс.

«Кроме возмущения, цинические обстрелы РФ ничего не вызывают у харьковчан. Никто не убегает из города. Мы все вместе будем держаться и выстоим», — отметил мэр.

Видео: соцсети

Напомним, по меньше мере два взрыва раздались в Харькове около 15:10. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в воздухе. Мєр Харькова Игорь Терехов сообщил, что два удара пришлись по центральной части города. Одна ракета прилетела на кладбище, вторая – «в одно из самых любимых мест отдыха харьковчан».