КАБ попал в Центральный парк Харькова – Терехов о «прилетах» (видео)
Днем 19 мая армия РФ ударила КАБами по Харькову. Мэр города Игорь Терехов рассказал о последствиях «прилетов».
По данным мэра, одно из попаданий зафиксировано в Центральном парке.
«Выбиты окна в кинотеатре «Парк». Кроме этого, здесь неподалеку играли ребята в футбол, это чудо, что никто не пострадал. В парке были люди, гуляли, это воскресенье, выходной день, всегда здесь очень много людей», — сказал мэр.
Вторая авиабомба взорвалась на территории городского кладбища. Там повреждены места захоронений и АЗС, расположенная рядом. В результате ударов пострадал один человек – у него острая реакция на стресс.
«Кроме возмущения, цинические обстрелы РФ ничего не вызывают у харьковчан. Никто не убегает из города. Мы все вместе будем держаться и выстоим», — отметил мэр.
Видео: соцсети
Напомним, по меньше мере два взрыва раздались в Харькове около 15:10. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в воздухе. Мєр Харькова Игорь Терехов сообщил, что два удара пришлись по центральной части города. Одна ракета прилетела на кладбище, вторая – «в одно из самых любимых мест отдыха харьковчан».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КАБ, парк, пострадал, прилет, терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 17:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 19 мая армия РФ ударила КАБами по Харькову. Мэр города Игорь Терехов рассказал о последствиях «прилетов».".