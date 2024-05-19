Обстріли Харківщини за добу: дані Синєгубова та Тимошка
Голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 19 травня повідомили про наслідки обстрілів Харківщини.
Вдень, близько 15:00, під ударом ворожих КАБів був Харків. За даними Синєгубова, внаслідок влучання пошкоджені 23 приватних будинки, 3 автомобілі, 3 гаражі та лінія електромереж. Постраждали 6 людей, в тому числі 2 дитини 13 та 16 років.
18 травня протягом дня окупанти обстрілювали Вовчанськ з різних видів озброєння, констатує Тимошко. Внаслідок обстрілу загинула жінка 1963 року народження, отримали поранення ще чотири людини.
Внаслідок обстрілу села Українське о 13:00 отримав поранення чоловік 60 років.
КАБ росіяни скинули по відкритій території села Руські Тишки близько 23:58. Без постраждалих. Ворожі БпЛА атакували селище Приколотне. Внаслідок обстрілу горів будинок.
Під ударом також були Липці, де пошкоджений приватний будинок. А також – село Курилівка, там пошкоджений приватний будинок, газопровід та лінії електропередач.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, КАБ, обстріли, поліція, сінєгубов, тимошко, удар, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 09:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 19 травня повідомили про наслідки обстрілів Харківщини.".