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Обстріли Харківщини за добу: дані Синєгубова та Тимошка

Події 09:03   19.05.2024
Вікторія Яковенко
Обстріли Харківщини за добу: дані Синєгубова та Тимошка Фото: Харківська обласна прокуратура

Голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 19 травня повідомили про наслідки обстрілів Харківщини.

Вдень, близько 15:00, під ударом ворожих КАБів був Харків. За даними Синєгубова, внаслідок влучання пошкоджені 23 приватних будинки, 3 автомобілі, 3 гаражі та лінія електромереж. Постраждали 6 людей, в тому числі 2 дитини 13 та 16 років.

18 травня протягом дня окупанти обстрілювали Вовчанськ з різних видів озброєння, констатує Тимошко. Внаслідок обстрілу загинула жінка 1963 року народження, отримали поранення ще чотири людини.

Внаслідок обстрілу села Українське о 13:00 отримав поранення чоловік 60 років.

КАБ росіяни скинули по відкритій території села Руські Тишки близько 23:58. Без постраждалих. Ворожі БпЛА атакували селище Приколотне. Внаслідок обстрілу горів будинок.

Під ударом також були Липці, де пошкоджений приватний будинок. А також – село Курилівка, там пошкоджений приватний будинок, газопровід та лінії електропередач.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 09:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 19 травня повідомили про наслідки обстрілів Харківщини.".