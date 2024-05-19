Обстрелы Харьковщины за сутки: данные Синегубова и Тимошко
Глава ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 19 мая сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины.
Днем около 15:00 под ударом вражеских КАБов был Харьков. По данным Синегубова, в результате попадания повреждены 23 частных дома, 3 автомобиля, 3 гаража и линия электросетей. Пострадали 6 человек, в том числе 2 ребенка 13 и 16 лет.
18 мая в течение дня оккупанты обстреливали Волчанск из разных видов вооружения, констатирует Тимошко. В результате обстрела погибла женщина 1963 года рождения, получили ранения еще четыре человека.
В результате обстрела села Украинское в 13:00 получил ранение мужчина 60 лет.
КАБ россияне сбросили по открытой территории села Русские Тишки около 23:58. Без пострадавших. Вражеские БпЛА атаковали поселок Приколотное. В результате обстрела горел дом.
Под ударом также находились Липцы, где поврежден частный дом. А также село Куриловка, там поврежден частный дом, газопровод и линии электропередач.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, КАБ, обстрелы, полиция, синегубов, тимошко, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 09:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 19 мая сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины.".