Авіаудар по Харкову: «прилетіли» УМПБ, постраждали дві жінки (фото)
За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, близько 15:10 по Харкову армія РФ вдарила двома УМПБ Д-30.
У Київському районі пошкоджена територія місцевого кладовища. У Шевченківському районі зафіксовано влучання по Центральному парку. Пошкоджені будівлі кінотеатру, ресторану та автомобілі.
«Постраждали дві жінки. 41-річна потерпіла зазнала гостру реакцію на стрес, у 27-річної мешканки акубаротравма (контузія)», – зазначили в прокуратурі.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, щонайменше два вибухи пролунали в Харкові близько 15:10. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про вороже КАБ у повітрі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що два удари припали по центральній частині міста. Одне з влучень зафіксовано у Центральному парку, друга авіабомба вибухнула на території міського цвинтаря.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авіаудар, Киевский, прокуратура, район, умпб, Харків, Шевченковский;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 19:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, близько 15:10 по Харкову армія РФ вдарила двома УМПБ Д-30.".