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Авіаудар по Харкову: «прилетіли» УМПБ, постраждали дві жінки (фото)

Суспільство 19:38   19.05.2024
Вікторія Яковенко
Авіаудар по Харкову: «прилетіли» УМПБ, постраждали дві жінки (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, близько 15:10 по Харкову армія РФ вдарила двома УМПБ Д-30.

У Київському районі пошкоджена територія місцевого кладовища. У Шевченківському районі зафіксовано влучання по Центральному парку. Пошкоджені будівлі кінотеатру, ресторану та автомобілі.

«Постраждали дві жінки. 41-річна потерпіла зазнала гостру реакцію на стрес, у 27-річної мешканки акубаротравма (контузія)», – зазначили в прокуратурі.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, щонайменше два вибухи пролунали в Харкові близько 15:10. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про вороже КАБ у повітрі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що два удари припали по центральній частині міста. Одне з влучень зафіксовано у Центральному парку, друга авіабомба вибухнула на території міського цвинтаря.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 19:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, близько 15:10 по Харкову армія РФ вдарила двома УМПБ Д-30.".