Авиаудар по Харькову: «прилетели» УМПБ, пострадали две женщины (фото)
По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, около 15:10 по Харькову армия РФ ударила двумя УМПБ Д-30.
В Киевском районе повреждена территория местного кладбища. В Шевченковском районе зафиксировано попадание по Центральному парку. Повреждены здания кинотеатра, ресторана и автомобилей.
«Пострадали две женщины. 41-летняя потерпевшая испытала острую реакцию на стресс, у 27-летней жительницы акубаротравма (контузия)», — отметили в прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, по меньше мере два взрыва раздались в Харькове около 15:10. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в воздухе. Мєр Харькова Игорь Терехов сообщил, что два удара КАБ пришлись по центральной части города. Одно из попаданий зафиксировано в Центральном парке, вторая авиабомба взорвалась на территории городского кладбища.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудар, Киевский, прокуратура, район, умпб, Харьков, Шевченковский;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Авиаудар по Харькову: «прилетели» УМПБ, пострадали две женщины (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 19:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, около 15:10 по Харькову армия РФ ударила двумя УМПБ Д-30.".