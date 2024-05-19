Авиаудар по Харькову: «прилетели» УМПБ, пострадали две женщины (фото)

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, около 15:10 по Харькову армия РФ ударила двумя УМПБ Д-30.

В Киевском районе повреждена территория местного кладбища. В Шевченковском районе зафиксировано попадание по Центральному парку. Повреждены здания кинотеатра, ресторана и автомобилей.

«Пострадали две женщины. 41-летняя потерпевшая испытала острую реакцию на стресс, у 27-летней жительницы акубаротравма (контузия)», — отметили в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, по меньше мере два взрыва раздались в Харькове около 15:10. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в воздухе. Мєр Харькова Игорь Терехов сообщил, что два удара КАБ пришлись по центральной части города. Одно из попаданий зафиксировано в Центральном парке, вторая авиабомба взорвалась на территории городского кладбища.