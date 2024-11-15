Без света останется один из районов Харькова: когда и адреса
В воскресенье, 17 ноября, частично будет обесточен Киевский район Харькова. О причинах сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
По данным энергетиков, свет отключат для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ на высоковольтных линиях электропередачи. Электричества не будет с 6:00 до 17:00.
В частности, электроснабжение временно будет прекращено по адресам:
🔹Лесопарковская ул.; Рудика ул.; Старошишковская ул.; Старошишковский в-д; Шишковская ул.; 2-й Лесопарковский пер.
🔹 Горный в-д; Творческий в-д, Котляров в-д, Песчаный в-д, Спартанский в-д, Абрикосовая улица, Академика Проскуры ул., Астрономическая улица, Генерала Удовиченко ул., Гризодубова ул., Запорожцев ул., Цветущая ул., Максима Рыльского ул., Копыленко ул., Кулиша ул., Кролевецкая ул.
🔹 Академика Проскуры ул.; Астрономическая ул.; Жуковского пр.; Инженерная ул.; Кольцевая ул.; Колхозный в-д; Научная ул.; Продольная ул.; Радгоспная ул.; Радгоспный пер.; Садовый бульвар; Трудовая ул.; Трудовой пер.; Фестивальная ул.; Фестивальный пер.; Физкультурная ул.; Физкультурный в-д; Физкультурный пер.; 1-й Прудный пер.; 2-й Кольцевой пер.; 2-й Прудный пер.
🔹 Хотинская ул.; Большая Даниловская ул.; Английский пер.; Британская ул.; Герасимовская ул.; Курская ул.; Лазьковка-Лужок ул.; Бортницкая ул.; Луганская ул.; Митрофановская ул.; Новоалександровская ул.; Пономаренковский пер.; Пономаровская ул.; Сагайдачного ул.; Максима Рыльского ул.; Снежковская ул.; Стрелковка ул.; Шевченко ул.; 1-й Лазьковский в-д; Бристольский в-д; 2-й Лазьковский в-д; 3-й Вологодский в-д; 3-й Лазьковский в-д
🔹 Академика Проскуры ул.; Астрономическая ул.; Тренерская ул.; Хазарский пер.; Электроинструментальный пер.; Жуковского пр.; Звездная ул.; Кольцевая ул.; Лесопарковская ул.; Олешковская ул.; Подъемная ул.; Продольная ул.; Титова ул.; Трудовая ул.; 1 Кольцевая ул.
🔹 Надежды Суровцевой ул.; Британская ул.; Двухлетняя ул.; Кольцовская ул.; Карякин Сад ул.; Металлургическая ул.; Бахмутская ул.; Ростовская ул.; Сагайдачного ул.; Тахиатская ул.; Червоный в-д; Шевченко, ул.
🔹 26 апреля ул., Правика ул., Припятская ул., Волошковая ул.
🔹 Вильного Козацтва пер.; Аральская ул.; Бассейная ул.; Бочаровский в-д; Гризодубова ул.; Дружбы ул.; Дубинина пер.; Заречная ул.; Звездный пер.; Цветочная ул.; Квитучий в-д; Квитучая ул.; Середовская ул.; Колосистая ул.; Котляры пер.; Крамская ул.; Сечевых Стрельцов ул.; Луговая ул.; Поречковый в-д; Поречковая ул.; Научная ул.; Окружная ул.; Отрадная ул.; Генерала Удовиченко ул.; Песчаный в-д; Рыболовная ул.; Рождественский в-д; Прохолодный пер.; Рождественская ул.; Речная ул.; Саперный пер.; Солнечная ул.; Спасская ул.; Тихая ул.; Циркуновская ул.; 2-й Бассейный пер.; 2-й Котляры пер.; 2-й Песчаный в-д.
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 17 ноября, частично будет обесточен Киевский район Харькова. О причинах сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".