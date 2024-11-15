Live
  • Пт 15.11.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.24
  • EUR 43.47

Без света останется один из районов Харькова: когда и адреса

Общество 12:12   15.11.2024
Виктория Яковенко
Без света останется один из районов Харькова: когда и адреса

В воскресенье, 17 ноября, частично будет обесточен Киевский район Харькова. О причинах сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

По данным энергетиков, свет отключат для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ на высоковольтных линиях электропередачи. Электричества не будет с 6:00 до 17:00.

В частности, электроснабжение временно будет прекращено по адресам:

🔹Лесопарковская ул.; Рудика ул.; Старошишковская ул.; Старошишковский в-д; Шишковская ул.; 2-й Лесопарковский пер.

🔹 Горный в-д; Творческий в-д, Котляров в-д, Песчаный в-д, Спартанский в-д, Абрикосовая улица, Академика Проскуры ул., Астрономическая улица, Генерала Удовиченко ул., Гризодубова ул., Запорожцев ул., Цветущая ул., Максима Рыльского ул., Копыленко ул., Кулиша ул., Кролевецкая ул.

🔹 Академика Проскуры ул.; Астрономическая ул.; Жуковского пр.; Инженерная ул.; Кольцевая ул.; Колхозный в-д; Научная ул.; Продольная ул.; Радгоспная ул.; Радгоспный пер.; Садовый бульвар; Трудовая ул.; Трудовой пер.; Фестивальная ул.; Фестивальный пер.; Физкультурная ул.; Физкультурный в-д; Физкультурный пер.; 1-й Прудный пер.; 2-й Кольцевой пер.; 2-й Прудный пер.

🔹 Хотинская ул.; Большая Даниловская ул.; Английский пер.; Британская ул.; Герасимовская ул.; Курская ул.; Лазьковка-Лужок ул.; Бортницкая ул.; Луганская ул.; Митрофановская ул.; Новоалександровская ул.; Пономаренковский пер.; Пономаровская ул.; Сагайдачного ул.; Максима Рыльского ул.; Снежковская ул.; Стрелковка ул.; Шевченко ул.; 1-й Лазьковский в-д; Бристольский в-д; 2-й Лазьковский в-д; 3-й Вологодский в-д; 3-й Лазьковский в-д

🔹 Академика Проскуры ул.; Астрономическая ул.; Тренерская ул.; Хазарский пер.; Электроинструментальный пер.; Жуковского пр.; Звездная ул.; Кольцевая ул.; Лесопарковская ул.; Олешковская ул.; Подъемная ул.; Продольная ул.; Титова ул.; Трудовая ул.; 1 Кольцевая ул.

🔹 Надежды Суровцевой ул.; Британская ул.; Двухлетняя ул.; Кольцовская ул.; Карякин Сад ул.; Металлургическая ул.; Бахмутская ул.; Ростовская ул.; Сагайдачного ул.; Тахиатская ул.; Червоный в-д; Шевченко, ул.

🔹 26 апреля ул., Правика ул., Припятская ул., Волошковая ул.

🔹 Вильного Козацтва пер.; Аральская ул.; Бассейная ул.; Бочаровский в-д; Гризодубова ул.; Дружбы ул.; Дубинина пер.; Заречная ул.; Звездный пер.; Цветочная ул.; Квитучий в-д; Квитучая ул.; Середовская ул.; Колосистая ул.; Котляры пер.; Крамская ул.; Сечевых Стрельцов ул.; Луговая ул.; Поречковый в-д; Поречковая ул.; Научная ул.; Окружная ул.; Отрадная ул.; Генерала Удовиченко ул.; Песчаный в-д; Рыболовная ул.; Рождественский в-д; Прохолодный пер.; Рождественская ул.; Речная ул.; Саперный пер.; Солнечная ул.; Спасская ул.; Тихая ул.; Циркуновская ул.; 2-й Бассейный пер.; 2-й Котляры пер.; 2-й Песчаный в-д.

Читайте также: Новый график отключения света на Харьковщине опубликовали в «Харьковоблэнерго»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 15.11: «прилеты» в области, бои, пожары
Новости Харькова — главное за 15.11: «прилеты» в области, бои, пожары
15.11.2024, 13:11
Без света останется один из районов Харькова: когда и адреса
Без света останется один из районов Харькова: когда и адреса
15.11.2024, 12:12
Громаду Харьковщины официально переименовали: кому нужно менять документы
Громаду Харьковщины официально переименовали: кому нужно менять документы
13.11.2024, 15:21
Новый график отключения света на Харьковщине опубликовали в «Харьковоблэнерго»
Новый график отключения света на Харьковщине опубликовали в «Харьковоблэнерго»
15.11.2024, 10:58
Радовался ударам по Харькову и ждал оккупантов: будут судить поклонника РФ
Радовался ударам по Харькову и ждал оккупантов: будут судить поклонника РФ
15.11.2024, 09:53
Враг получил достойный отпор в Купянске, пытался ли прорваться еще (видео)
Враг получил достойный отпор в Купянске, пытался ли прорваться еще (видео)
15.11.2024, 13:07

Новости по теме:

16:28
Будут ли отключать свет на Харьковщине на следующей неделе: появился график
12:14
В субботу свет в Харькове и области будут отключать по графику – облэнерго
07:48
Терехов просит ХОВА и облэнерго не отключать свет в Харькове
10:13
Свет в Харькове и области отключат по графику с 16:00 – облэнерго
10:38
Свет в понедельник будут отключать в Харькове и области из-за жары

Вы читали новость: «Без света останется один из районов Харькова: когда и адреса»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 17 ноября, частично будет обесточен Киевский район Харькова. О причинах сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".