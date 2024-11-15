Новый график отключения света на Харьковщине опубликовали в «Харьковоблэнерго»
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В АО «Харьковоблэнерго» опубликовали график отключения электроэнергии в Харькове и области на 16-22 ноября.
На данный момент ситуация с энергосистемой в стране стабильная, поэтому пока что графики применять не будут.
«Однако обращаем ваше внимание на то, что в случае необходимости ГПО может быть введен по распоряжению НЭК «Укрэнерго», – уточнили энергетики.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електрика, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 10:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» опубликовали график отключения электроэнергии в Харькове и области на 16-22 ноября.".