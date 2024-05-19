По базі відпочинку під Харковом росіяни вдарили «Іскандерами» (фото)

За попередніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, армія РФ атакувала базу відпочинку в Харківському районі двома ракетами «Іскандер».

«П’ять людей загинули на місці, 16 дістали поранення, вісім – у вкрай важкому стані. Серед поранених є 8-річна дівчинка», – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

Він додав, що на місці удару працюють усі служби, щоб розібрати завали, оскільки внаслідок обстрілу зафіксовані значні руйнування. Загиблі — цивільні люди, серед постраждалих — два працівники екстреної допомоги, один – поліції.

В ГУ Нацполіції в Харківській області показали наслідки удару. А також уточнили, що одна з загиблих – жінка на 7 місяці вагітності.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 11:00. Про ще один потужний вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов близько 11:20. Пізніше голова Молоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про “приліт” та постраждалих. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі. У ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили, що армія РФ вдарила по селу Черкаська Лозова.