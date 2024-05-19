По базе отдыха под Харьковом россияне ударили «Искандерами» (фото)
По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ атаковала базу отдыха в Харьковском районе двумя ракетами «Искандер».
«Пять человек погибли на месте, 16 получили ранения, восемь – в крайне тяжелом состоянии. Среди раненых есть 8-летняя девочка», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.
Он добавил, что на месте удара работают все службы, чтобы разобрать завалы, поскольку в результате обстрела зафиксированы значительные разрушения. Погибшие — гражданские люди, среди пострадавших два работника экстренной помощи, один — полиции.
В ГУ Нацполиции Харьковской области показали последствия удара. А также уточнили, что одна из погибших – женщина на 7 месяце беременности.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20. Позже глава Молоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о «прилете» и пострадавших. Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители. В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что армия РФ ударила по селу Черкасская Лозовая.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: база, отдыха, погибли, полиция, пострадали, синегубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 13:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ атаковала базу отдыха в Харьковском районе двумя ракетами «Искандер».".