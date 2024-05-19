Главные новости Харькова 19 мая: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
07:00
На Харьковщине снова была затяжная тревога, ночью в областном центре взрывов не было
Более 18 часов продолжалась воздушная тревога в Харьковской области. Сирена прозвучала в регионе в 08:29 18 мая, отбой объявили в 02:30 19 числа.
Однако без тревоги Харьковщина была недолго. Уже в 3:10 звучала сирена. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности для восточных областей. По состоянию на 07:00 тревога до сих пор раздается в регионе. Взрывов ночью в Харькове не было.
Тем временем ночью вражеские «Шахеды» атаковали Украину. ВС ВСУ сообщали о БпЛА в Сумской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской и Винницкой областях.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ВС, ВСУ, новости, ночь, сутки, тревога, харьковщина, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 07:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".