ГШ: 11 боестолкновений произошло на Харьковском направлении, 12 – на Купянском

На Харьковском направлении с начала суток произошло 11 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 22:30.

Оккупанты наносили авиаудары и не оставляли попыток прорвать оборону возле Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого. В ответ украинские воины нанесли захватчикам ощутимые потери, информация о которых уточняется.

Предварительно, общие потери врага в течение суток на этом направлении составили 114 человек. Также противник потерял 30 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 12. Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое.