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Пограничники ударили по оккупантах, прятавшихся в доме в Волчанске (видео)

Общество 21:15   19.05.2024
Виктория Яковенко
Пограничники ударили по оккупантах, прятавшихся в доме в Волчанске (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления ударили по пехоте противника в городе Волчанск на Харьковщине.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, украинские бойцы обнаружили две группы пехоты врага в городе, одна из которых находилась под мостом, другая пряталась в доме.

Операторы FPV-дронов получили координаты местонахождения оккупантов и нанесли огненное поражение. Потери противника уточняются.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 21:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления ударили по пехоте противника в городе Волчанск на Харьковщине.".