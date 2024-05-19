Пограничники ударили по оккупантах, прятавшихся в доме в Волчанске (видео)
Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления ударили по пехоте противника в городе Волчанск на Харьковщине.
Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, украинские бойцы обнаружили две группы пехоты врага в городе, одна из которых находилась под мостом, другая пряталась в доме.
Операторы FPV-дронов получили координаты местонахождения оккупантов и нанесли огненное поражение. Потери противника уточняются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, гпсу, дім, дом, дрони, дроны, пограничники, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 21:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления ударили по пехоте противника в городе Волчанск на Харьковщине.".