Пограничники ударили по оккупантах, прятавшихся в доме в Волчанске (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления ударили по пехоте противника в городе Волчанск на Харьковщине.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, украинские бойцы обнаружили две группы пехоты врага в городе, одна из которых находилась под мостом, другая пряталась в доме.

Операторы FPV-дронов получили координаты местонахождения оккупантов и нанесли огненное поражение. Потери противника уточняются.