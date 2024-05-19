Прикордонники вдарили по окупантах, які ховалися в домі у Вовчанську (відео)
Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вдарили по піхоті противника у місті Вовчанськ на Харківщині.
Як повідомили у Державній прикордонній службі України, українські бійці виявили дві групи піхоти ворога у місті, одна з яких перебувала під мостом, а інша сховалась у будинку.
Оператори FPV-дронів отримали координати місцеперебування окупантів та завдали вогневе ураження. Втрати противника уточнюються.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, гпсу, дім, дрони, пограничники, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 21:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вдарили по піхоті противника у місті Вовчанськ на Харківщині.".