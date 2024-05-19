Прикордонники вдарили по окупантах, які ховалися в домі у Вовчанську (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вдарили по піхоті противника у місті Вовчанськ на Харківщині.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, українські бійці виявили дві групи піхоти ворога у місті, одна з яких перебувала під мостом, а інша сховалась у будинку.

Оператори FPV-дронів отримали координати місцеперебування окупантів та завдали вогневе ураження. Втрати противника уточнюються.