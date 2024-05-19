Live
  • Нд 19.05.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 39.43
  • EUR 42.85

Прикордонники вдарили по окупантах, які ховалися в домі у Вовчанську (відео)

Суспільство 21:15   19.05.2024
Вікторія Яковенко
Прикордонники вдарили по окупантах, які ховалися в домі у Вовчанську (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вдарили по піхоті противника у місті Вовчанськ на Харківщині.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, українські бійці виявили дві групи піхоти ворога у місті, одна з яких перебувала під мостом, а інша сховалась у будинку.

Оператори FPV-дронів отримали координати місцеперебування окупантів та завдали вогневе ураження. Втрати противника уточнюються.

Читайте також: Росіяни готуються до другого етапу наступу на півночі Харківщини – ISW

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ситуація на Харківському та Куп’янському напрямках: вечірні дані ГШ
Ситуація на Харківському та Куп’янському напрямках: вечірні дані ГШ
19.05.2024, 20:51
Графіки по всій країні: Укренерго попереджає про відключення світла завтра
Графіки по всій країні: Укренерго попереджає про відключення світла завтра
19.05.2024, 21:39
Прикордонники вдарили по окупантах, які ховалися в домі у Вовчанську (відео)
Прикордонники вдарили по окупантах, які ховалися в домі у Вовчанську (відео)
19.05.2024, 21:15
Літає рій дронів, б’є артилерія та авіація: що відбувається в Липцях
Літає рій дронів, б’є артилерія та авіація: що відбувається в Липцях
17.05.2024, 06:58
Авіаудар по Харкову: «прилетіли» УМПБ, постраждали дві жінки (фото)
Авіаудар по Харкову: «прилетіли» УМПБ, постраждали дві жінки (фото)
19.05.2024, 19:38
Завтра у Харкові та області оголосили День жалоби – Синєгубов
Завтра у Харкові та області оголосили День жалоби – Синєгубов
19.05.2024, 20:36

Новини за темою:

10:15
«Ситуацію майже повною мірою вдалося купірувати» – «Ахіллес» про Харківщину
07:17
Росіяни готуються до другого етапу наступу на півночі Харківщини – ISW
22:18
Десять атак за добу: Генштаб ЗСУ – про штурми ворога на півночі Харківщини
20:14
Жінка загинула і п’ятеро людей постраждали через обстріли Вовчанської громади
18:15
На півночі Харківщини ворог атакував вісім разів, йде бій біля Вовчанська – ГШ

Ви читали новину: «Прикордонники вдарили по окупантах, які ховалися в домі у Вовчанську (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 21:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу вдарили по піхоті противника у місті Вовчанськ на Харківщині.".