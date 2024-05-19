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Генштаб: 11 боєзіткнень сталося на Харківському напрямку, 12 – на Куп’янському

Суспільство 23:14   19.05.2024
Вікторія Яковенко
Генштаб: 11 боєзіткнень сталося на Харківському напрямку, 12 – на Куп’янському Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку з початку доби відбулося 11 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 22:30.

Окупанти завдавали авіаудари та не полишали спроб прорвати оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого. У відповідь українські воїни завдали загарбникам відчутних втрат, інформація про які уточнюється.

Попередньо, загальні втрати ворога протягом доби на цьому напрямку склали 114 осіб. Також противник втратив 30 одиниць озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 12. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 23:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку з початку доби відбулося 11 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 22:30.".