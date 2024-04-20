«Прилет» по Харькову: повреждены 14 гаражей, один разрушен – Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах Харькова и области в течение дня.

В частности, в Индустриальном районе Харькова в 14:20 в результате удара армии РФ 14 гаражей повреждены и один разрушен.

В 13:55 под ударом РФ было село Барановка, повреждены два частных дома.

В 12:00 в селе Малые Проходы из-за обстрелов были повреждены частный дом и легковое авто.

Информации о пострадавших в результате обстрелов нет, добавил Синегубов.

Напомним, первый взрыв прозвучал в Харькове около 14:15. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывал быть в укрытиях. Потом взрыв раздался около 14:30. Мэр Харькова Игорь Терехов призывал быть в укрытиях, а глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Позже Терехов сообщил о «прилете» в Индустриальном районе Харькова.