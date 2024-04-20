«Прилет» по Харькову: повреждены 14 гаражей, один разрушен – Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах Харькова и области в течение дня.
В частности, в Индустриальном районе Харькова в 14:20 в результате удара армии РФ 14 гаражей повреждены и один разрушен.
В 13:55 под ударом РФ было село Барановка, повреждены два частных дома.
В 12:00 в селе Малые Проходы из-за обстрелов были повреждены частный дом и легковое авто.
Информации о пострадавших в результате обстрелов нет, добавил Синегубов.
Напомним, первый взрыв прозвучал в Харькове около 14:15. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывал быть в укрытиях. Потом взрыв раздался около 14:30. Мэр Харькова Игорь Терехов призывал быть в укрытиях, а глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Позже Терехов сообщил о «прилете» в Индустриальном районе Харькова.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гаражи, пострадавшие, прилет, разрушены, синегубов, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 17:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах Харькова и области в течение дня.".