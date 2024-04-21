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Дві атаки на Куп’янському напрямку та авіаудари по Харківщині – дані Генштабу

Події 07:25   21.04.2024
Олена Нагорна
Дві атаки на Куп’янському напрямку та авіаудари по Харківщині – дані Генштабу

Козача Лопань, Синьківка, Слобожанське, Нескучне та Перемога на Харківщині зазнали ворожих авіаударів протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Також низка населених пунктів регіону була під артилерійським та мінометним вогнем.

На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації двічі атакував позиції українських захисників на Луганщині, в районі Стельмахівки.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 07:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Козача Лопань, Синьківка, Слобожанське, Нескучне та Перемога на Харківщині зазнали ворожих авіаударів протягом минулої доби".