Дві атаки на Куп’янському напрямку та авіаудари по Харківщині – дані Генштабу

Козача Лопань, Синьківка, Слобожанське, Нескучне та Перемога на Харківщині зазнали ворожих авіаударів протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Також низка населених пунктів регіону була під артилерійським та мінометним вогнем.

На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації двічі атакував позиції українських захисників на Луганщині, в районі Стельмахівки.