Дві атаки на Куп’янському напрямку та авіаудари по Харківщині – дані Генштабу
Козача Лопань, Синьківка, Слобожанське, Нескучне та Перемога на Харківщині зазнали ворожих авіаударів протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Також низка населених пунктів регіону була під артилерійським та мінометним вогнем.
На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації двічі атакував позиції українських захисників на Луганщині, в районі Стельмахівки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 07:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Козача Лопань, Синьківка, Слобожанське, Нескучне та Перемога на Харківщині зазнали ворожих авіаударів протягом минулої доби".