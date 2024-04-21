Які населені пункти Харківщини обстрілював ворог, повідомили в Генштабі ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Наступальних дій на Харківщині військові РФ протягом доби не вели, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка, Ветеринарне, Гатище та Плетенівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 19:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступальних дій на Харківщині військові РФ протягом доби не вели, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".