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Які населені пункти Харківщини обстрілював ворог, повідомили в Генштабі ЗСУ

Події 19:27   21.04.2024
Олена Нагорна
Які населені пункти Харківщини обстрілював ворог, повідомили в Генштабі ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Наступальних дій на Харківщині військові РФ протягом доби не вели, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка, Ветеринарне, Гатище та Плетенівка.

Читайте також: Дві атаки на Куп’янському напрямку та авіаудари по Харківщині: зведення Генштабу

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 19:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступальних дій на Харківщині військові РФ протягом доби не вели, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".