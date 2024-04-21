Які населені пункти Харківщини обстрілював ворог, повідомили в Генштабі ЗСУ

Наступальних дій на Харківщині військові РФ протягом доби не вели, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка, Ветеринарне, Гатище та Плетенівка.