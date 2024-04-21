У Харкові було чутно вибух: попереджали про ризики ударів КАБами та ракетами
Близько 20:30 21 квітня у Харкові було чутно вибух.
Після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 20:15 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку.
О 20:27 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях через ризик ударів КАБами.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, КАБ, Мельник, тревога, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 20:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 20:30 21 квітня у Харкові було чутно вибух".