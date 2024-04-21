У Харкові було чутно вибух: попереджали про ризики ударів КАБами та ракетами

Близько 20:30 21 квітня у Харкові було чутно вибух.

Після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 20:15 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку.

О 20:27 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях через ризик ударів КАБами.