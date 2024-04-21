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У Харкові було чутно вибух: попереджали про ризики ударів КАБами та ракетами

Події 20:36   21.04.2024
Олена Нагорна
У Харкові було чутно вибух: попереджали про ризики ударів КАБами та ракетами

Близько 20:30 21 квітня у Харкові було чутно вибух.

Після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 20:15 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку.

О 20:27 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав харків’ян та мешканців області бути в укриттях через ризик ударів КАБами.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 20:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 20:30 21 квітня у Харкові було чутно вибух".