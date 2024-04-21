Взрыв, который слышали в Харькове: Терехов сообщил, что пострадал гражданский

Взрыв, который был слышен в Харькове около 20:30, по предварительной информации, прогремел на окраине города.

«По информации, требующей уточнения, есть минимум один пострадавший», — сообщил мэр Игорь Терехов.

«Информация о раненом подтвердилась — гражданский, состояние средней тяжести, пострадали ноги от обломков», — уточнил вскоре Терехов.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 20:30. Перед этим командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности, а начальник Харьковского военного гарнизона — о риске ударов КАБами.