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Взрыв, который слышали в Харькове: Терехов сообщил, что пострадал гражданский

Происшествия 21:10   21.04.2024
Елена Нагорная
Взрыв, который слышали в Харькове: Терехов сообщил, что пострадал гражданский

Взрыв, который был слышен в Харькове около 20:30, по предварительной информации, прогремел на окраине города.

«По информации, требующей уточнения, есть минимум один пострадавший», — сообщил мэр Игорь Терехов.

«Информация о раненом подтвердилась — гражданский, состояние средней тяжести, пострадали ноги от обломков», — уточнил вскоре Терехов.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 20:30. Перед этим командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности, а начальник Харьковского военного гарнизона — о риске ударов КАБами.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 21:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв, который был слышен в Харькове около 20:30, по предварительной информации, прогремел на окраине города.".