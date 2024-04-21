Вибух, який чули в Харкові: Терехов повідомив, що постраждав цивільний
Вибух, який було чутно у Харкові близько 20:30, за попередньою інформацією, пролунав на околиці міста.
“За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий”, – повідомив мер Ігор Терехов.
“Інформація про пораненого підтвердилася – цивільний, стан середньої важкості, постраждали ноги від уламків, – уточнив невдовзі Терехов.
Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 20:30. Перед цим командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку, а начальник Харківського військового гарнізону – про ризик ударів КАБами.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 21:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух, який було чутно у Харкові близько 20:30, за попередньою інформацією, пролунав на околиці міста".